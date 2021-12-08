Каток и "звездное небо" появились в Затюменском экопарке

Ледовую площадку в экопарке "Затюменский" открыли для посетителей во вторник. К услугам тюменцев и гостей города 1400 кв. м гладкого льда.

Каток расположен на площадке для памп-трека, он работает бесплатно и круглосуточно. По мере необходимости полотно будут обновлять, поэтому возможны технологические перерывы. Всего в разных районах города для любителей зимней забавы заливают 124 муниципальные площадки.

Украшением припарковой зоны стало и "звездное небо" - 40 метров светового полога раскинули от улицы Барнаульской до центральной детской площадки и горок, сообщили в администрации города.