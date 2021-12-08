Тюменские кадеты стали призерами Всеармейского конкурса по 3D моделированию и прототипированию

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Третье место в номинации "Техническое творчество 3D" во Всеармейском конкурсе "Армия 3D" заняли воспитанники 11 курса Тюменского президентского кадетского училища Арсений Крутиков и Мариан Решетников.

Конкурс проводился с целью формирования устойчивого интереса к 3D моделированию и прототипированию среди обучающихся общеобразовательных учреждений Министерства обороны Российской Федерации как одного из перспективных направлений развития современной инженерии.

Кадеты ТПКУ в своей номинации должны были создать 3D модель по техническому заданию, напечатать ее, провести постобработку изделия, художественное оформление и видеозапись защиты выполненного задания.

Помимо старшекурсников, в конкурсе отличился кадет 6 курса Георгий Маслов: его работа отмечена специальным дипломом в номинации "За оригинальное конструкторское решение", сообщили в пресс-службе ТПКУ.