Заболеваемость ОРВИ среди тюменских детей выросла в два раза

15:28 07 декабря 2021
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Заболеваемость детского населения Тюменской области в возрасте от 7-14 лет на прошлой неделе возросла в два раза по сравнению с предыдущей, сообщил региональный Роспотребнадзор.

В целом жители региона ОРВИ на прошлой неделе заболевали чаще на 21%, но на 44% ниже недельного эпидемического порога. Управлением проводится мониторинг циркуляции вирусов ОРВИ и гриппа. На прошлой неделе зарегистрированы вирусы не гриппозной этиологии.

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