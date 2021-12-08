Заболеваемость ОРВИ среди тюменских детей выросла в два раза

Заболеваемость детского населения Тюменской области в возрасте от 7-14 лет на прошлой неделе возросла в два раза по сравнению с предыдущей, сообщил региональный Роспотребнадзор.

В целом жители региона ОРВИ на прошлой неделе заболевали чаще на 21%, но на 44% ниже недельного эпидемического порога. Управлением проводится мониторинг циркуляции вирусов ОРВИ и гриппа. На прошлой неделе зарегистрированы вирусы не гриппозной этиологии.