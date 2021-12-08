В сладковском ДК открыли кинозал "Пеликан"

Дом культуры села Сладково как победитель конкурса федерального проекта "Культурная среда" получил грант и потратил его на оборудование современного кинозала, местные жители дали ему имя "Пеликан", сообщил в соцсетях губернатор Тюменской области Александр Моор.

На средства гранта сладковцы приобрели цифровой кинопроектор, экран, систему для 3D-кинопоказа, звуковое оборудование, а также систему тифлокомментирования, которая "проговаривает" то, что происходит на экране. Первым на большом экране жители села собираются смотреть отечественный фильм "Летчик".

"Уверен, что "Пеликан" станет любимым местом жителей всего района. Раньше, чтобы посмотреть кино на большом экране, надо было ехать за 100 км в Ишим", - отметил Александр Моор.