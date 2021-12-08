В тюменской поликлинике откроют отделение восстановления и реабилитации

В поликлинике №3 Тюмени на улице Полевой оборудуют новое отделение, в котором пациенты будут проходить восстановительное лечение и реабилитацию. В здании выполнен капремонт с частичной перепланировкой помещений, созданы необходимые условия для инвалидов и других маломобильных групп населения,

В новом отделении собираются проводить курсовое оздоровление пациентов в дневном стационаре, проводить плановые лечебно-оздоровительные мероприятия диспансерным больным. Там же смогут получить помощь пациенты с заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной систем, после травм и эндопротезирования суставов, а также после коронавируса.

Квалифицированную физиотерапевтическую помощь, позаниматься индивидуально или в группе лечебной физкультурой, пройти массаж, логопедические занятия или занятия с психологом пациенты смогут в течение всего дня – с 08:00 до 20:00, сообщили в депздраве.