Два вуза Минобороны РФ расскажут тюменцам, как стать курсантами

Пермский военный институт войск Нацгвардии и Тюменское высшее военно-инженерное командное училище в сообществе "Служим Отечеству" в прямом эфире расскажут о направлениях подготовки, условиях и порядке приёма, особенностях обучения и ответят на вопросы участников трансляции.

Онлайн-встреча с представителями пермского вуза пройдет сегодня, 7 декабря, начало в 16:00, с Тюменским высшим военно-инженерным командным училищем им. маршала инженерных войск А.И.Прошлякова желающие смогут пообщаться 9 декабря в жто же время.

В региональном депспорта сообщили, что онлайн-встречи проводятся с 30 ноября — перед аудиторией выступили представители костромской Военной академии радиационной, химической и биологической защиты им. Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко. Трансляцию посмотрели более 2 тысяч человек.