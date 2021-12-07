Тюменцев сегодня бесплатно проконсультируют по вопросам семейно-правовых отношений

Дистанционный тематический прием по вопросам семейно-правовых отношений пройдет 7 декабря в Тюмени в продолжение декады приемов жителей, приуроченной к 20-летию "Единой России".

На вопросы жителей региона готов ответить директор АНО "Западно-Сибирский региональный Центр медиации и права" Юрий Даровских. Обращения принимаются по телефону 45-00-17 и электронной почте op@tyumen.er.ru.