Тюменцев сегодня бесплатно проконсультируют по вопросам семейно-правовых отношений

09:32 07 декабря 2021
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Дистанционный тематический прием по вопросам семейно-правовых отношений пройдет 7 декабря в Тюмени в  продолжение декады приемов жителей, приуроченной к 20-летию "Единой России".

На  вопросы жителей региона готов ответить директор АНО "Западно-Сибирский региональный Центр медиации и права" Юрий Даровских. Обращения принимаются по телефону 45-00-17 и электронной почте op@tyumen.er.ru.

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