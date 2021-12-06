Тюменские добровольцы отметят День волонтёра двухдневным интенсивом в "Ребячке"

Более 200 волонтёров медицины, экологии, культуры и других направлений старше 18 лет примут участие в двухдневном интенсиве, который пройдет с 7 по 8 декабря в областном центре "Ребячья республика".

В течение двух дней добровольцы подведут итоги работы за прошедший год, примут участие в тренингах, деловых и командных играх, изучат эффективные практики тайм-менеджмента, способы работы с информацией и другие лайфхаки успешной работы. Кроме обучения волонтеры смогут обменяться опытом, пообщаться в комфортной обстановке и отдохнуть, сообщают в департаменте физкультуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

На финальном мероприятии в формате "Марафона благодарностей" наградят самых активных волонтеров и добровольческие объединения области.