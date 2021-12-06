Девять детей с гриппом госпитализированы в Тюменской области

Несколько случаев гриппа с тяжелым течением болезни у детей дошкольного и школьного возраста выявлено в Тюменской области, сообщили в региональном депздраве.

На прошлой неделе в стационары поступило девять детей, посещавших детские сады и школы, у которых по результатам лабораторных исследований подтвердился грипп.

Главный педиатр Светлана Ушакова посоветовала жителям региона пройти профилактическую вакцинацию. "По анализу ситуации прошлого года мы видим, когда у ребенка имеет место быть сочетание инфекций – коронавируса и гриппа, или других ОРВИ, то заболевание протекает тяжелее и больше рисков осложнений", - сообщила эксперт.

От гриппа привито 212 692 ребенка – 81,5% от плана, вакцинация еще продолжается. Медики напоминают, что чаще всего дети заражаясь инфекцией в организованных коллективах, приносят болезни домой, формируя семейные очаги.

Ранее Роспотребнадзор сообщал о выявлении в регионе вируса гриппа А (H3N2).