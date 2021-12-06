Светлана Ушакова: коронавирус опасен для детей непредсказуемыми осложнениями

COVID-19 у детей очень опасен дальнейшими непредсказуемыми осложнениями, рассказала главный педиатр Тюменской области Светлана Ушакова в Telegram-канале Информационного центра регионального правительства.

"В первые месяцы пандемии COVID-19 в обществе сложилось убеждение, что у детей это заболевание протекает в легкой форме и редко приводит к летальному исходу. Однако уже с апреля-мая 2020 года Великобритания, США, а затем и все страны мира столкнулись с тяжелым течением COVID-19 у детей", - отметила эксперт.

Этот вариант болезни получил название - мультисистемный воспалительный синдром, ассоциированный с острой коронавирусной инфекцией. С осени прошлого года аналогичные случаи стали регистрироваться у детей в России, в том числе в Тюменской области.

Подъем детской заболеваемости мультисистемным воспалительным синдромом возникает через 2-4 недели после каждой новой волны COVID-19. При этом у детей поражаются основные жизненно важные системы организма, и вероятность летального исхода, по данным зарубежных источников, составляет 2-6%, сообщила эксперт.