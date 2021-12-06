В Тюмени скончался 55-летний депутат гордумы Олег Касьянов

Фото - https://duma.tyumen-city.ru/

Депутат Тюменской городумы Олег Касьянов скончался 5 декабря после тяжелой продолжительной болезни. Ему было 55 лет. Депутаты и сотрудники аппарата гордумы выразили родным и близким покойного соболезнования в связи с невосполнимой утратой.

Олег Никандрович Касьянов родился в Тюмени в 1966 году. Окончил ТВВИКУ и юридический факультет ТюмГУ. Служил офицером Советской армии, с 1993 года занимал руководящие посты в компаниях строительной отрасли. С 2010 года являлся вице-президентом некоммерческого партнерства "Объединение риелторов Тюменской области". В 2018 году был избран депутатом Тюменской городской Думы VII созыва по единому избирательному округу от партии ЛДПР.

В сообщении на сайте думы отмечается, что Касьянов был талантливым организатором и руководителем, работал с максимальной отдачей и стремился сделать Тюмень лучше и комфортнее. благодаря его требовательности к себе и окружающим, принципиальности и настойчивости принято много важных решений во благо земляков. "Депутат, стремившийся помочь каждому к нему обратившемуся тюменцу, опытный профессионал и сильный управленец, добрый и открытый человек, любящий свой город", – отозвался о депутате председатель думы Евгений Заболотный.