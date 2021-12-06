Выставка об истории прокуратуры открылась в тюменской областной библиотеке

10:33 06 декабря 2021
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Фото - https://t.me/prokuraturatmo

В Тюменской областной научной библиотеке имени Менделеева до 1 февраля действует комплексная тематическая выставка "Сей чин – яко око наше и стряпчий в делах государственных", посвященная 300-летию российской прокуратуры.

Прокурор Тюменской области Владислав Московских на церемонии открытия 3 декабря поблагодарил руководство библиотеки за прекрасно организованную электронную и фотовыставку, а также книжно-иллюстрированную экспозицию. "Информационная и просветительская миссия выставочного проекта приобретает особое актуальное значение именно в связи со знаковой юбилейной датой, ведь 12 января 2022 года российской прокуратуре исполнится 300 лет со дня образования", - подчеркнул прокурор. 

Директору библиотеки он передал книгу "Прокуратура Тюменской области. 75 лет служения Отечеству и закону", посвященную истории прокуратуры Тюменской области, сообщается в Telegram-канале прокуратуры. 

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Теги: библиотеки , выставки , прокуратура
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