Выставка об истории прокуратуры открылась в тюменской областной библиотеке

Фото - https://t.me/prokuraturatmo

В Тюменской областной научной библиотеке имени Менделеева до 1 февраля действует комплексная тематическая выставка "Сей чин – яко око наше и стряпчий в делах государственных", посвященная 300-летию российской прокуратуры.

Прокурор Тюменской области Владислав Московских на церемонии открытия 3 декабря поблагодарил руководство библиотеки за прекрасно организованную электронную и фотовыставку, а также книжно-иллюстрированную экспозицию. "Информационная и просветительская миссия выставочного проекта приобретает особое актуальное значение именно в связи со знаковой юбилейной датой, ведь 12 января 2022 года российской прокуратуре исполнится 300 лет со дня образования", - подчеркнул прокурор.

Директору библиотеки он передал книгу "Прокуратура Тюменской области. 75 лет служения Отечеству и закону", посвященную истории прокуратуры Тюменской области, сообщается в Telegram-канале прокуратуры.