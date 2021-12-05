Ученые из ТюмГУ создают экологичное топливо

Ученые Тюменского государственного университета планируют создать экологическое топливо из растительной биомассы: торфа, отходов сельского хозяйства, лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств. Так они надеются сократить количество вредных выбросов, в том числе и парниковых газов.

Работы ведутся в лаборатории ресурсоэффективных технологий термической переработки биомассы на базе ТюмГУ. Исследователи займутся разработкой безотходного метода переработки биомассы в твердые и газообразные продукты, пишет "Тюменская область сегодня" со ссылкой на пресс-службу вуза.

Руководителем и инициатором создания лаборатории стал кандидат технических наук Иван Шаненков, а помогает ему старший научный сотрудник Роман Табакаев.

"Наш проект нацелен на то, чтобы устранить проблемы, которые возникают при попытках использования биомассы в энергетике, и сделать из нее ценное топливо. Для этого мы ее термически перерабатываем. Мы подвергаем биомассу бескислородному нагреву, и происходит термическое разложение – научным языком – "термическая деструкция". Соответственно, из биомассы получаются три продукта: жидкие, твердые и газообразные. Твердые – это углеродистый остаток (например, древесный уголь), жидкие – смолы (деготь) и вода, газообразные – смесь метана, водорода, СО и СО2, которую мы можем использовать в энергетике", - поделились ученые.