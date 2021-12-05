Тюменским подросткам помогают с временным трудоустройством

Итоги ежегодного конкурса "Растим смену 2021" подвели в Тюмени. Кубок за особые заслуги в реализации социально-значимых мероприятий по временному трудоустройству подростков и молодёжи вручили ООО "Перестрой-ка!". Были определены победители и в различных номинациях.

Как сообщили в департаменте по спорту и молодежной политике администрации города, ООО "Перестрой-ка!" предоставила наибольшее количество рабочих мест для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан и молодежи среди организаций внебюджетной сферы, при участии центра занятости населения. В номинации "Лучшая организация города Тюмени, предоставившая наибольшее количество рабочих мест для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан и молодежи, среди организаций внебюджетной сферы, без участия центра занятости населения" лидирует ООО "СТРОЙМАТ".

Среди организаций бюджетной сферы победителем стал Центр развития творчества детей и юношества "Контакт" города Тюмени.

Всего на конкурс заявились 12 организаций, которые предоставили рабочие места подросткам в возрасте от 14 до 18 лет. За 2021 год в Тюмени при поддержке центра занятости населения было трудоустроено 7742 подростка.