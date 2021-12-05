Тюменкам рассказали о трендах новогоднего макияжа

В новогоднюю ночь или на праздничных корпоративах тюменки хотят выглядеть сильно и красиво. Поможет в этом макияж, который также имеет свои правила и тренды.

Тюменский визажист Жанна Фомина отметила, что не нужно бояться быть яркой. Даже на уютном семейном вечере можно быть на высоте. Сейчас в тренде – блеск и максимально яркие оттенки. Глиттер, глянец, стробинг, стразы, блестки – все это можно смело использовать для новогоднего образа. Также остаются в моде сияющая кожа, "двойные" стрелки, цветные (особенно неоновые) тени для век, а также знакомая всем техника смоки-айс, которая из года в год не теряет своей актуальности.

"Акцент внешности могут придать разноцветные стрелки на глазах или помада необычных цветов, например, фиолетовая или синяя. Однако смелые эксперименты лучше доверить мастеру, так как очень легко переборщить", - подчеркнула эксперт.

В декабре в салонах красоты обычно начинается ажиотаж, а значит, что откладывать запись на последний момент не стоит.

Для Нового года мастер советует выбирать не матовые тени, а с блестками – их редко используют для повседневного макияжа, и они способны создать праздничное настроение. Помаду в этом случае стоит выбрать нейтрального цвета. Акцент традиционно следует сделать "или/или": либо на глазах, либо на губах. Иначе образ получится перегруженным, пишет "Мегатюмень".