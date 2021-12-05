Тюменка получила награду конкурса профмастерства за программу реабилитации

Заведующий отделением социально-реабилитационной деятельности центра "Пышма" Светлана Малгина стала призером Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере социального обслуживания. Она завоевала второе место в номинации "Лучшая практика поддержки семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья".

Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, во всех этапах конкурса приняли участие более двух тысяч специалистов, в финал по 15 номинациям вышли 262 участника из 72 регионов. Награды победителям вручал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Он сообщил, что все представленные проекты-победители войдут в библиотеку лучших практик для дальнейшего тиражирования в регионах.

Отметим, Светлана Малгина руководит отделением с 2010 года. Под ее руководством 38 специалистов помогают с реабилитацией инвалидам по зрению, детям-инвалидам по зрению, слуху, речи, а также ребятам, имеющим хронические заболевания.