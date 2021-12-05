Студентки из Тюмени приняли участие в организации финала Всероссийского конкурса

Фото организаторов конкурса

Дания Апасова и Юлия Шульц из Студенческого совета Тюменской области приняли участи в организации финала Всероссийского конкурса для студентов "Твой ход", который проходил в Сочи. Они модерировали встречи с экспертами и генеративные сессии участников.

В финале всех участников поделили на восемь факультетов по разным тематикам. Ключевой задачей было создать проект для студентов, который можно встроить в структуру любого вуза страны. Дания и Юлия выступили в роли наставников для финалистов проекта по направлению "Образование".

В течение трех дней тюменки помогали участникам во время генерации идей, проводили рефлексии, готовили команды к защите проекта, а также сформировали для финалистов полезные гайды по работе с приложениями, созданию ботов и сайтов, пишет "АиФ - Западная Сибирь".

"Я безумно счастлива, что у меня появилась возможность организовать такое масштабное мероприятие! Это то, о чем я мечтала! Было забавно и очень символично, что моей "должностью" на конкурсе была именно должность старосты. Так как я староста в своей группе в университете, и была ей же в колледже и в школе!", — поделилась впечатлениями председатель Студенческого совета Тюменской области Дания Апасова.