В Ишиме заработает вторая модельная библиотека

Вторую модельную библиотеку в Ишиме откроют 6 декабря. Учреждение оснастили современным интерактивным оборудованием, мебелью, обновили книжный фонд.

В библиотеке расположатся студия краеведения и туризма, предусмотрены арт-, тьютор- и коворкинг- зоны, зона для молодежи, отдельный зал для детей дошкольного возраста. В помещениях выполнен ремонт: заменены окна, покрытия полов, смонтированы подвесные потолки, системы освещения и охранно-пожарной сигнализации, выполнена внутренняя отделка стен.

Сразу после открытия в библиотеке будет работать интерактивная экспозиция им. А. И. Васильева. Она включает в себя стеллажи с личной библиотекой и предметами писателя, электронную музейную экспозицию.

"В библиотеке найдут занятия по интересам и дошкольники, и молодежь, и люди "серебряного возраста". Объект отлично вписался в обновленную инфраструктуру микрорайона. Рядом с библиотекой, в границах улиц Деповской и Красноярской, в текущем году выполнено благоустройство, парковка, появились цветники", - отметил глава администрации Фёдор Шишкин.

Проект по созданию модельной библиотеки стал победителем конкурса в рамках нацпроекта "Культура", пишет ИА "Тюменская линия".