На фестивале "ЗаваLINKа" в Голышманово чествовали валенки

Активные студенты Голышмановского агропедколледжа провели тематический фестиваль "ЗаваLINKа", на котором чествовали главную сибирскую обувь – валенки. Многие гости пришли на мероприятие именно в них.

Своим проектом студенты решили напомнить о пимокатном производстве, которое давно налажено в посёлке Голышманово. На реализацию инициативы выделили грант в размере 50 000 рублей в рамках областного конкурса проектов "Моя идея".

Сначала в рамках фестиваля проходили акции и конкурсы онлайн, а итоговое мероприятие провели в очном формате на площади у агропедколледжа.

"Практически не снимаю валенки зимой, это удобная и тёплая обувь, ножки здоровы. К сожалению, среди молодёжи они не популярны. Думаю, из-за того, что выглядят не слишком модно. Но сейчас валенки стали красиво декорировать, используя разные техники. Возможно, пройдёт какое-то время, и валенки снова будут востребованными. Будем надеяться, что этому поможет организованный фестиваль", - прокомментировала участница фестиваля Светлана Якушева.

Программа творческого мероприятия была насыщенная: театрализованный концерт, народные игры, хороводы. Голышмановцы активно включились в мастер-класс по изготовлению брелока в виде мини-валенка или новогодних игрушек из покрашенной шерсти. Как отметила наставник проекта "ЗаваLINKа" Екатерина Коробцова, проведение фестиваля – это только часть проекта. В дальнейшем планируется открытие молодёжного сквера, где разместят двухметровые валенки. Это будет новый арт-объект посёлка Голышманово, пишет "Мегатюмень".