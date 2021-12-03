Елки желаний поставили в поликлиниках Тюмени

Всероссийская предновогодняя акция "Ёлка желаний" проходит в Тюмени. Открытки детей ч мечтами о подарках можно найти на ёлках в поликлиниках № 1, 4, 5, 8, 17, Областном лечебно-реабилитационном центре и Медгороде (Барнаульская, 32).

Елки украшены самодельными открытками-пожеланиями детей с ограниченными возможностями здоровья, с заболеваниями, угрожающими жизни, а также детей-сирот, ребят из малообеспеченных семей.

В роли Деда Мороза может выступить любой желающий. К каждой открытке прикреплена инструкция, каким образом можно исполнить мечту ребенка: купить подарок, перевести на специальный счет средства на покупку подарка полностью или частично, а может быть, исполнить мечту ребенка увидеть что-то интересное, где-то побывать.