Тюменец выиграл миллион в "Твоем ходе"

Никита Калашников стал победителем Всероссийского конкурса "Твой Ход" и выиграл 1 млн рублей. Полученные средства студент ТюмГУ может потратить на обучение, запуск стартапа или улучшение жилищных условий. Также он вместе с остальными победителями отправится в большое путешествие по России.



Финал Всероссийского студенческого конкурса "Твой Ход" президентской платформы "Россия – страна возможностей" проходил с 27 по 29 ноября 2021 года в парке культуры и науки "Сириус" в Сочи. В нем участвовали более 1 000 студентов из 76 регионов страны. В финале они проектировали университет будущего, отвечая на мегавызовы – стратегически важные задачи для современной молодежи и российских университетов. В списке победителей - 200 человек.

Активные участники конкурса "Твой Ход" получили специальные призы и приглашения на стажировки в крупнейшие компании России: ГК "Росатом", ОАО "РЖД", "Российская технологическая компания VK". Гранты на развитие в размере 2,5 млн рублей получат те вузы, которые отправили на финал конкурса "Твой Ход" наибольшее количество студентов, сообщили в Тюменском медиаентре.