В тюменских моногоспиталях начали сокращать койки для covid-больных

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Депздрав планирует закрыть моноинфекционные госпитали в Вагае и реабилитационном центре "Жемчужина". До этого в течение двух недель 652 койки свернули в областной инфекционной больнице и в РЦ "Надежда", сообщил Информационный центр правительства Тюменской области.

Сокращение коек происходит в связи с уменьшением числа пациентов, нуждающихся в стационарном лечении, при ухудшении ситуация их количество будет оперативно увеличено, пояснил Инфоцентр со ссылкой на директора регионального департамента здравоохранения Наталью Логинову.

По данным на 2 декабря, в covid-госпиталях лечение проходят 3 336 человек, в том числе 1 366 человек старше 60 лет и 352 человека старше 80 лет.