Тюменцы смогут ходить в ТРЦ и на рынок днем без QR-кодов

С 3 декабря список объектов, куда попасть можно только по QR-коду или медотводу с ПЦР, дополнят розничные рынки, отдельно стоящие гипермаркеты и торговые объекты, но днем в будни в них не нужно будет предъявлять QR-коды, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в соцсетях:

Итак, с 3 декабря список объектов, куда попасть можно только по QR-коду или медотводу с ПЦР, дополнят розничные рынки, отдельно стоящие гипермаркеты и торговые объекты. В Тюмени и Тобольске их площадь от 4 000 кв. м, в Ишиме – от 3 500 кв. м, в Ялуторовске – от 3 000 кв. м, в Заводоуковском городском округе – от 2 500 кв. м. Но действовать это ограничение будет в будни с 18 часов, в выходные и праздничные дни. То есть зайти на рынок или в ТРЦ с понедельника по пятницу до 18 часов можно будет не предъявляя QR-код.

Вход в аквапарки, СПА-комплексы, бани, сауны, термальные источники и банно-оздоровительные комплексы только по QR-коду в любой день.