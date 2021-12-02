Заболеваемость коронавирусом снизилась среди взрослых тюменцев

По итогам 47-й недели среди взрослого населения региона заболеваемость COVID-19 снизилась почти на 9%. Об этом сообщила руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Галина Шарухо на заседании областного оперативного штаба.

"Общая заболеваемость за 47-ю неделю снизилась на 4,2% по отношению к предыдущей неделе. Суточный показатель заболеваемости на 2 декабря составляет 20,2 на 100 тысяч населения", - отметила Галина Шарухо.

По итогам 47-й недели среди взрослого населения заболеваемость COVID-19 снизилась почти на 9%. При этом среди детей недельный показатель заболеваемости вырос на 40% по отношению к предыдущей неделе. По данным на 1 декабря в регионе закрыты на карантин по COVID-19 92 группы в 53 детсадах и 5 классов в пяти школах.

Среднесуточный охват населения тестированием на COVID-19 за прошедшую неделю - 440 на 100 тысяч населения. Это на 46% выше установленного для регионов норматива.