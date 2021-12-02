Тюменская филармония распродает билеты на концерты

Тюменская филармония в декабре планирует радовать меломанов не только праздничными мероприятиями, но и доступными ценами на билеты, в связи с чем проводит со 2 по 5 декабря распродажу.

Скидка в 50% на каждое место полагается при приобретении двух и более билетов в филармонию:

"Мы рады видеть, когда на праздничные концерты филармонии вы приходите семьями. Искусство объединяет, дарит сразу всей семье возможность насладиться музыкой в живом исполнении. И чтобы приобретение билетов на наши концерты было более выгодным и комфортным для нас мы объявляем НОВОГОДНЮЮ РАСПРОДАЖУ!"

Ознакомиться с праздничным репертуаром филармонии можн на официальном сайте. Билеты по акции продаются в кассе филармонии и online. При покупке на сайте акционная стоимость билета высвечивается на этапе формирования билета, а не на этапе выбора места в зрительном зале.