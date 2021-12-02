В Тюмени выбрали лучшие управляющие компании по обеспечению безопасности

В конкурсе "Лучшая управляющая организация города Тюмени в сфере обеспечения безопасности" первое место заняли ООО "Удача" и ООО "Управляющая компания "На Полевой", второе место досталось ООО "Брусника. Управление домами. Тюмень", третье – ООО "Управляющая организация "Альтернатива", озвучил итоги заместитель главы города Тюмени Петр Вагин.

Конкурс среди управляющих компаний был организован департаментом безопасности жизнедеятельности администрации города и проходил с 1 июля 2021 года. Главная его цель – определение организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, достигших наилучших результатов в сфере обеспечения безопасных условий проживания граждан, соблюдения требований пожарной безопасности, профилактики правонарушений, распространение положительного опыта победителей и участников.

"Подобный конкурс проводится впервые. Радует, что мы получили отклик от управляющих компаний. Они заявились, представили результаты своей деятельности в сфере обеспечения безопасности проживания жильцов в многоквартирных домах", – отметил Петр Вагин.

При подведении итогов конкурса первый опыт оценили позитивно, но на будущее решили расширить количество критериев и показателей, привлечь внимание большего количества потенциальных участников.

Награждение лучших УК состоится на отраслевом совещании по подведению итогов работы в области безопасности жизнедеятельности за 2021 год и определении основных направлений развития на 2022 год. Призерам будут вручены дипломы за подписью главы города Тюмени, сообщили в комитете по связям с общественностью и СМИ.