Тобольские музейщики забрали из мусора подшивку советских газет

Подшивка газет, датированная 30-ми, 40-ми и 50-ми годами прошлого века, которые в начале ноября спасли работники мусоросортировочного завода в Тюменской области, пополнили коллекцию тобольского Музея печати.

Считалось, что в подшивке только газета "Известия" 1934 года. При детальном изучении выяснилось, что она содержит также отдельные номера "Известий" за 1947 год, несколько экземпляров "Коммунистического просвещения" 1932 и 1935 годов, "За индустриализацию" 1932 года, "Комсомольской правды" 1947 года, "Правды" 1930, 1951 и 1958 годов.

Удивительная находка чудом уцелела в кузове мусоровоза, который доставил на завод твёрдые коммунальные отходы, и была обнаружена только в процессе первичной сортировки. Поэтому в какой именно партии ТКО находились газеты и откуда они попали на МСЗ выяснить не удалось – предприятие обслуживает сразу четыре муниципалитета: это город Тобольск, а также Тобольский, Уватский и Вагайский районы, рассказали в ТЭО.

"Это очень ценный подарок для нашего музея, который скоро отпразднует свой первый юбилей. Подшивка газет станет одной из жемчужин коллекции и будет экспонироваться во время специализированных выставок. Газеты удивительно хорошо сохранились и уцелели во время своих приключений, но им требуется небольшая реставрация", – сообщила заведующая Музеем печати Елена Швецова.