Тюменские поисковики разыскивают родственников Константина Бажукова

При проведении полевых поисковых работ в районе деревни Васильевщина Демянского района Новгородской области летом 2021 года были обнаружены останки солдата Красной армии. По вкладышу из медальона, найденного при бойце, установлено, что это Бажуков Константин Фомич.

Мужчина родился в 1903 году в деревне Лыбаево Ялуторовского района (ныне Заводоуковский район). В армию был призван Инторским РВК Омской области. Был стрелком, пропал без вести. Известно также, что в деревне у него была родственница Бажукова Александра Спиридоновна.

"Просим помощи в поиске родных погибшего солдата! Любую информацию отправлять в Тюменский областной поисковый центр имени Артура Ольховского по тел +7 (3452) 68-85-76 (доб. 88), электронная почта: poiskoviki72@yandex.ru", - обращаются поисковики к жителям региона.