В Тобольском районе появился еще один современный клуб

Обновленный сельский клуб открыли в селе Малая Зоркальцева Тобольского района. Построенное в середине 1080-х годов здание отреставрировали по поручению губернатора Тюменской области Александра Моора, сообщает Инфоцентр регионального правительства.

Строители обновили кровлю и фасад, утеплили стены, заменили окна и двери, провели отделочные работы. Полностью заменили системы отопления, водоснабжения, канализации, газовой котельной. На строительно-монтажные работы выделено более 21 миллиона рублей, из них 19 – в рамках регионального проекта "Культурная среда" национального проекта "Культура".

"В сельском клубе появился многофункциональный танцевальный зал, а библиотека создана по модельным стандартам. Только на техническое оснащение клуба выделено 5,5 миллиона рублей", - отметила директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

В здании есть зрительный зал на 150 мест, библиотека, танцевальный зал и пространство для творческих студий. Первых зрителей клуб примет уже 3 декабря.