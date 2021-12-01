В Тобольском районе появился еще один современный клуб

Обновленный сельский клуб открыли в селе Малая Зоркальцева Тобольского района. Построенное в середине 1080-х годов здание отреставрировали по поручению губернатора Тюменской области Александра Моора, сообщает Инфоцентр регионального правительства.
Строители обновили кровлю и фасад, утеплили стены, заменили окна и двери, провели отделочные работы. Полностью заменили системы отопления, водоснабжения, канализации, газовой котельной. На строительно-монтажные работы выделено более 21 миллиона рублей, из них 19 – в рамках регионального проекта "Культурная среда" национального проекта "Культура".
"В сельском клубе появился многофункциональный танцевальный зал, а библиотека создана по модельным стандартам. Только на техническое оснащение клуба выделено 5,5 миллиона рублей", - отметила директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.
В здании есть зрительный зал на 150 мест, библиотека, танцевальный зал и пространство для творческих студий. Первых зрителей клуб примет уже 3 декабря.
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