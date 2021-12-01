В список обязательной вакцинации попали тюменские журналисты, охранники, работники ЖКХ, туротрасли и культуры

С 1 декабря поставить прививку от коронавируса обязаны сотрудники учреждений и предприятий в сфере культуры, конгрессной, выставочной деятельности, организации спортивных, зрелищных, развлекательных мероприятий, в сфере оказания жилищно-коммунальных услуг, услуг по управлению многоквартирными домами. Обязательная вакцинация коснется работников детских развивающих и развлекательных центров, детских игровых комнат, работников туристических агентств, охранных предприятий и средств массовой информации.

Соответствующие изменения внесла в постановление "О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям в Тюменской области" главный государственный санитарный врач Галина Шарухо.

Работодатели обязаны организовать вакцинацию своих сотрудников. Первым компонентом вакцины все должны привиться до 24 декабря, полностью пройти курс вакцинации - до 14 января. "Если работник не поставил первый компонент вакцины или не вакцинировался однокомпонентным препаратом до 24 декабря 2021 года, а также, если до 14 января 2022 года он не закончил курс вакцинации, в таком случае сотрудник отстраняется от работы. В первом случае с 24 декабря, во втором с 14 января. Лиц, имеющих медицинские противопоказания, работодатели должны перевести на дистанционный режим работы", - сообщается на сайте РПН.

Данное требование не распространяется на граждан, имеющих медицинские противопоказания к профилактической прививке против COVID-19, а также на граждан, переболевших новой коронавирусной инфекцией в течение 6 последних месяцев и имеющих медицинские документы, подтверждающие факт перенесённого заболевания.