Оказание медпомощи пожилым в условиях пандемии обсудили на пленуме областного совета ветеранов

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Второй пленум Тюменской областной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов состоялся в режиме видеоконференцсвязи под руководством председателя Степана Киричука, темой заседания стало оказание медицинской помощи пожилым людям в условиях пандемии коронавируса.

"Ветеранские организации Уральского федерального округа всегда активно взаимодействуют с органами власти всех уровней по широкому кругу вопросов, где одним из центральных является здравоохранение", - отметил в приветственном слове полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

Губернатор Тюменской области Александр Моор поблагодарил ветеранские организации за соблюдение в период пандемии санитарных и противоэпидемических требований, вакцинацию и ревакцинацию. "Этим вы вносите существенный вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией и стабилизацию ситуации", – подчеркнул в видеообращении к участникам пленума глава региона.

Председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов заверил, что обеспечение бесперебойной работы системы здравоохранения – один из приоритетов бюджетной политики. По его словам, в текущем году финансирование региональной программы "Развитие здравоохранения" увеличено до 31,5 млрд рублей.

Председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный подчеркнул: "В непростое время мы отчетливее понимаем, что каждая жизнь бесценна. Ее нужно беречь всеми возможными средствами, одно из главнейших сегодня – вакцинация населения. Совместная работа депутатов и ветеранских организаций направлена в том числе на создание коллективного иммунитета в нашем городе для крепкого здоровья всех жителей".

Председатель областного Совета ветеранов войны и труда, председатель постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению городской Думы Степан Киричук отметил, что ветераны активно поддерживают принимаемые правительством меры борьбы с коронавирусной инфекцией, в том числе связанных с формированием коллективного иммунитета.

В Тюменской области проживает более 400 тысяч ветеранов, среди которых особая категория – участники Великой Отечественной войны, труженики тыла военных лет, узники фашистских концлагерей, жители блокадного Ленинграда. Участвуют в общественной жизни ветераны локальных войн и конфликтов, ликвидаторы последствий в зонах повышенной радиации. Эту работу активно дополняют ветераны труда, пенсионеры, прославившие регион своим мирным трудом.