Посетители жд вокзала в Тюмени могут сдать анонимный тест на ВИЧ

Свердловская железная дорога присоединилась к Всероссийской акции "Стоп ВИЧ/СПИД", которая проходит с 29 ноября по 3 декабря. Инициатива направлена на повышение информированности населения о профилактике ВИЧ-инфекции.

На крупных вокзалах Свердловской магистрали – Екатеринбург, Тюмень, Пермь-2, Сургут – проводится анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ. В дни проведения акции на железнодорожных вокзалах, а также в скорых пригородных поездах "Ласточка" (перевозчик АО "СПК") и поездах дальнего следования формирования Уральского филиала АО "ФПК" будут размещены материалы (листовки и плакаты) о профилактике ВИЧ/СПИД.

Население России составляет более 146 млн человек, из них живут с ВИЧ около 900 тыс. человек. Каждый час в России заражается 7 человек. Каждый год общее число заболевших и число смертей пациентов с ВИЧ-инфекцией увеличивается.

Акция "Стоп ВИЧ/СПИД" проводится в России уже в девятый раз и направлена на объединение усилий государственных, общественных и бизнес-структур по повышению информированности населения по вопросам защиты от ВИЧ-инфекции. ОАО "РЖД" принимает участие в акции с 2016 года.