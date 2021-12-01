Форум-выставка #ВозМОЖНОсти пройдет онлайн в Тюмени 3 декабря

Третье декабря во всем мировом сообществе посвящено Международному дню инвалидов. В Тюменской области в этот день пройдет III региональный форум-выставка #ВозМОЖНОсти, который объединит инвалидов и людей, которые работают для того, чтобы повысить качество их жизни и помочь им интегрироваться в общество.

Форум пройдет в онлайн-режиме, трансляция начнется 3 декабря в 11:00 на сайте форумвозможности.рф, телеканале "Тюменское время" и в соцсетях.

Помимо этого, в Тюменской области пройдут спортивные соревнования, концерты, благотворительные акции, семинары, конкурсы, ярмарки вакансий, круглые столы и т. д. Все мероприятия будут проходить либо дистанционно, либо с соблюдением ограничительных мер по нераспространению коронавируса. Среди них чемпионат Тюменской области по шахматам среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (6-9 декабря), конференция "Развитие системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, детей-инвалидов, ранней помощи в Тюменской области" (9 декабря), Чемпионат Тюменской области по баскетболу на колясках (14-16 декабря), Областной фестиваль творчества для людей с ограниченными физическими возможностями здоровья "Будущее для всех" и другие.