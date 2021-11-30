Комикс расскажет тюменцам о плюсах платных парковок и способах оплаты стоянки

На странице "Тюмень - наш дом" опубликовали комикс, в котором семья Тюменских рассказывает о плюсах платных парковок и о мобильном приложении, с помощью которого можно оплачивать стоянку автомобиля на платных муниципальных парковках, количество которых кратно увеличилось в городе с 29 ноября.

"Собираясь в центр города по делам, вы задумываетесь, где припарковать свой автомобиль? Теперь об этом можно не переживать, с вводом дополнительных платных парковок вы точно найдете место для своей машины😉А какой способ для оплаты выбрать лучше всего, подскажет семья Тюменских", - говорится в пояснении картинкам.

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Более 60 придорожных парковок в историческом центре Тюмени платными стали с 29 ноября. Привыкнуть к новыми правилам и разобраться в принципах оплаты стоянки тюменцам с понедельника до среды будут помогать волонтеры. На всех парковках есть информационные таблички о способах оплаты. Реальные штрафы нарушителям начнут выписывать с 13 декабря.