В Тюменской области на 31 % выросла заболеваемость ОРВИ среди школьников

13:23 30 ноября 2021
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Заболеваемость детей 7-14 лет ОРВИ в Тюменской области за прошлую неделю возросла на 31%, сообщает Роспотребнадзор.

В целом заболеваемость населения Тюменской области ОРВИ и гриппом за прошлую неделю увеличилась на 13 % по сравнению с предыдущей неделей, но на 35 % ниже недельного эпидемического порога. 

Управлением проводится мониторинг циркуляции вирусов ОРВИ и гриппа. Так на прошлой неделе зарегистрирован 1 вирус гриппа А (H3N2) и вирусы не гриппозной этиологии.

Теги: грипп , ОРВИ , Роспотребнадзор , школьники
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