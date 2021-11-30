В Тюменской области на 31 % выросла заболеваемость ОРВИ среди школьников

Заболеваемость детей 7-14 лет ОРВИ в Тюменской области за прошлую неделю возросла на 31%, сообщает Роспотребнадзор.

В целом заболеваемость населения Тюменской области ОРВИ и гриппом за прошлую неделю увеличилась на 13 % по сравнению с предыдущей неделей, но на 35 % ниже недельного эпидемического порога.

Управлением проводится мониторинг циркуляции вирусов ОРВИ и гриппа. Так на прошлой неделе зарегистрирован 1 вирус гриппа А (H3N2) и вирусы не гриппозной этиологии.