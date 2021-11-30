Тобольская семья стала призером всероссийского конкурса "Семья года - 2021"

Фото - РСРЦН "Семья"

Семья Мингалевых из Тобольска вошла в число победителей Всероссийского конкурса "Семья года – 2021" в номинации "Семья – хранитель традиции".

85 семей из разных городов России, по решению Организационного комитета, одержали победу во Всероссийском конкурсе "Семья года – 2021". 28 ноября состоялась онлайн-трансляция церемонии награждения. Т

Тоболяки концерт смотрели всей семьей, с победой их пришли поздравить председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Тобольска Ольга Алеева и глава города Максим Афанасьев, главы города Тобольска. За чашкой чая они обменялись эмоциями и обсудили развитие лыжного спорта в городе.

"Наша династия продолжается, и важно сохранить традиции, чтобы о них смогли узнать будущие поколения. Мы гордимся родителями, которые, несмотря на возраст, продолжают посвящать себя спорту", - отметила Ольга Мингалева.

Землякам она посоветовала заниматься спортом, который не только укрепляет здоровье, но и делает семьи дружными и крепкими.

Всероссийский конкурс "Семья года" проводится по инициативе Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и Министерства труда и социальной защиты РФ. Координирует региональный этап департамент социального развития Тюменской области и Региональный центр "Семья".