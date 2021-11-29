Тюменские школьники сыграли в предпринимателей

Фото пресс-службы «ОПОРА РОССИИ»

Боле тысячи тюменских школьников приняли участие в чемпионате по настольной бизнес-игре "Ты — предприниматель", победители, помимо новых знаний и полезных навыков, получили в подарок гаджеты.

Чемпионат стартовал 7 сентября. За все время в нем приняли участие более 1000 человек из 25 школ города. Ученики 7-11 классов познакомились с правилами ведения бизнеса в Тюменской области и попробовали себя в роли предпринимателей. В Финале, который прошел 27 ноября в Тюменском технопарке, за победу боролись 25 финалистов. В игре они нанимали и увольняли сотрудников, исполняли роли менеджеров, инвесторов, маркетологов и других участников предпринимательских отношений, считали деньги и выстраивали переговорные стратегии.

"Ты — предприниматель" — нетипичный представитель экономических и стратегических настольных игр, разработанный предпринимателями ТРО "ОПОРЫ РОССИИ". Региональные предприятия разных видов и направлений деятельности располагаются на двух кругах поля — внутреннем и внешнем. Задача игроков — в свой ход передвигать фишки, приобретать или продавать организации, а также они могут получать знания, уведомления и участвовать в "Ярмарке инвестиций".

Педагог-организатор Гимназии ТюмГУ Татьяна Ямова считает, что игра может быть полезна школьникам по нескольким показателям:

Главное преимущество этой игры — ее приближенность к реальности, ведь предприятия, расположенные на игровом поле, работают на территории Тюменской области. В процессе игры участники узнали о действии рыночных механизмов, познакомились с основными понятиями и терминами". В комплекте с настольной игрой в скором времени будет выпущена методичка для учащихся школ, в которой будут собраны основные рекомендации по повышению личной эффективности и профориентации. "Больше всего такие игры полезны в плане расширения представлений о будущей профессии для обучающиеся социально- экономических классов, которые в будущем планируют стать предпринимателями, экономистами, связать свою работу с финансовой деятельностью. В целях развития мышления, экономической грамотности школьников, популяризации предпринимательской деятельности, профориентационной работы такие мероприятия полезны, и их необходимо внедрять в образовательные учреждения.

"Здесь я получил множество эмоций, море радостных впечатлений и смог значительно повысить свою финансовую грамотность, ведь в игре нужно правильно распределять бюджет и понимать, как вообще устроен финансовый рынок", - участник чемпионата Ринат мечтает о собственном бизнесе, а пока радуется подарку: за победу в конкурсе организаторы вручили ему Apple Watch.