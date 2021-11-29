В Тюмени запустили игру "Найди медведя"

13:03 29 ноября 2021
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Светодиодные медведица Матильда Потаповна и медвежата Умка, Топтыжка и Пломбир вернулись на Цветной бульвар, чтобы дарить горожанам праздничное настроение. Выиграть их уменьшенную мягкую копию тюменцы смогут в конкурсе "Найди медведя".

Чтобы победить в конкурсе "Найди медведя" и полить игрушку, нужно найти  фирменный деревянный значок с именем медведя СУЭНКО - их еженедельно будут прятать в разных посещаемых местах города, а подсказки можно посмотреть в официальной группе АО "СУЭНКО" во "ВКонтакте".

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