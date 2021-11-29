Выпускникам тюменских школ расскажут о поступлении в военные и силовые вузы

Представители силовых структур и ведущих военных вузов России на странице Выставка "Служим Отечеству" | Тюмень в соцсети "ВКонтакте" проведут ряд онлайн-трансляций, в которых расскажут об условиях поступления и ответят на вопросы слушателей. Там же можно будет посмотреть видеопрезентации.

Первая встреча запланирована на 30 ноября, начало в 17:00. Она пройдет с представителями Военной академии радиационной, химической и биологической защиты им. Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко (Кострома). В прямом эфире ответственный секретарь приёмной комиссии и начальник учебно-методического отдела расскажут о перспективах обучения в вузе, условиях, порядке приема и направлениях подготовки.