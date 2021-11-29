Александр Моор пожелал мамам здоровья и любви

День матери - это еще один повод выразить признание и благодарность мамам за их каждодневный труд, об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя жительниц региона с праздником.

"Этот праздник прочно вошел в нашу жизнь и дает еще один приятный повод выразить признание и благодарность за каждодневный материнский труд. Защита материнства и детства, вопросы демографии – главные государственные приоритеты. Они закреплены в обновленной Конституции России и лежат в основе социальной политики региона", – подчеркнул губернатор и пожелал мамам здоровья, любви, счастья и благополучия.

В Тюменской области уже два года выплачивается региональный материнский капитал на первенца, его обладателями стали 7,5 тыс. семей. Каждый год растет количество семей с детьми, в том числе и многодетных.