Тюменские цветоводы рассказали о правилах ухода за домашними растениями зимой

С наступлением зимы тюменские цветоводы рекомендуют создать для комнатных растений правильные условия, чтобы в период покоя они могли накопить сил на активный рост и цветение.

Для подготовки растений к зимовке их нужно обработать от грибка и вредителей. Затем постепенно сократить частоту полива и удобрения, а после перенести растение в неотапливаемое помещение (например, коридор).

А если вы хотите, чтобы цветок продолжал активно расти или даже зацвел зимой, то нужно создать другие условия приобрести специальные фитолампы, увлажнитель воздуха или же постоянно опрыскивать растение из пульверизатора. Каждому растению нужны свое количество воды и температурный режим. Конкретные рекомендации для "зеленого любимца" можно найти в интернете. В некоторых случаях простым комнатным растениям будет достаточно базового ухода, пишет "Тюменская область сегодня".

"Я никакой искусственной зимы своим растениям не устраиваю. Просто немного меняю уход. Поливаю почаще, но по чуть-чуть, убираю желтые листья, примерно раз в месяц использую подкормки. Они не помешают в любое время года. Замечаю, что и с таким уходом цветы в холодное время года чувствуют себя нормально", – поделилась любительница выращивать комнатные растения Евгения.