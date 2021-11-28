Сотрудники ГИБДД взяли под контроль скоростной режим в населенных пунктах региона

Сотрудники ГИБДД будут контролировать соблюдение скоростного режима в населенных пунктах Тюменской области. Это стало необходимо из-за увеличения числа ДТП в городах, районных центрах региона и других населенных пунктах.

Как сообщили в Госавтоинспекции региона, около 80 % дорожных аварий с пострадавшими в этом году происходит в населенных пунктах, на них приходится также более 45% от всех людей, погибших в ДТП.

Основными причинами аварийности в населенных пунктах являются нарушение очередности проезда, превышение и неправильный выбор скорости, нарушения на пешеходных переходах. За скоростным режимом в населенных пунктах следят стационарные камеры, но теперь автоинспекторы будут дополнительно нести службу с ручными скоростемерами на участках дороги перекрестков городов и сел, где ранее случались ДТП.

Подобные меры применялись в Тюмени перед началом учебного года, чтобы мотивировать автомобилистов к снижению скорости. Теперь такой контроль в определенных населенных пунктах будут периодически возобновлять.