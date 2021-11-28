Тюменцам рекомендуют не игнорировать симптомы железодефицита

Правильное питание поможет при дефиците железа. Однако специалисты рекомендуют не только запомнить, что нужно есть, но и разобраться в проблеме изнутри.

Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, при возникновении нарушений с усвоением железа организм поначалу предпринимает попытки справиться с ним своими силами, увеличивает всасывание микроэлемента из пищи. Происходит стадия так называемого латентного железодефицита. Если в этот момент не обратить внимание на изменение самочувствия, может развиться железодефицитная анемия. Она приведет к осложнениям: слабости, утомляемости, головокружению и прочим симптомам. Игнорировать их нельзя.

Иногда люди с дефицитом железа замечают изменение во вкусовых пристрастиях: хотят погрызть мел, пожевать глину или съесть сырое мясо. Внезапно начинает нравится запах ацетона, лака, красок. Другие важные признаки – повышенная ломкость ногтей и волос, а также потрескавшаяся кожа у уголков губ.

"Среди причин железодефицита можно выделить воспалительные заболевания ЖКТ, которые сопровождаются хроническими кровопотерями, период активного роста у детей, беременность и период лактации у женщин. Однако главная причина все же заключается в несбалансированном питании: запасы железа нужно постоянно восполнять, особенно в периоды повышенных нагрузок. Ежедневная потребность у взрослых в нем составляет 1-2 мг, у детей – 0,5-1,2 мг", - пояснили специалисты.

Лучше всего восполняют дефицит железа говядина, баранина, печень, творог, курица и рыба. Усиливает всасывание железа витамин С. При этом таниновая кислота, содержащаяся в чае, может всасывание, наоборот, угнетать. Также активность усвоения вещества притупляют кофе и продукты, содержащие кальций.

Если же питание полноценное, но симптомы не уходят, то следует обратиться к врачу и пройти более полное обследование, пишет "Тюменская область сегодня".