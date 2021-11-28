Население Тюменской области за год выросло на 8,9 тыс. человек

В Тюменской области проживают 1 млн 549,7 тысячи человек. За год население увеличилось на 8,9 тысячи, сообщает Тюменьстат.

По данным ведомства, в январе-августе родилось 12 тыс. 128 малышей, в тот же период 2020 года появилось на свет 12 тысяч 244 ребенка.

Также наблюдалось увеличение миграционного потока: за восемь месяцев в регион переехали 36 тыс. 84 человека, годом ранее – 31 тыс. 880 человек. При этом тюменцы стали меньше покидать регион: 28 тыс. 443 человека выбыли в 2021 году, 29 тыс. 431 – в прошлом, пишет "Вслух.ру".

Основная часть переехавших на ПМЖ в Тюменскую область – жители других субъектов РФ. Их официально 30 тыс. 905 человек. Год назад было 27 тыс. 489 человек.

Международная миграция составила 5 тыс. 179 человек, в том числе из стран ближнего зарубежья прибыло 4 тыс. 939 человек. Из дальнего зарубежья - 240 человек.