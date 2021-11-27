Тюмень присоединилась ко всероссийскому проекту "Тайный Санта"

Всероссийский проект "Тайный Санта" стартовал в Тюмени. Участники акции могут подарить новогоднее настроение себе и другим.

Акция "Тайный Санта" — это предновогодний анонимный обмен подарками. Участвовать может любой желающий, независимо от места жительства — игра проводится по всей России. Каждый участник становится Сантой для одного из остальных игроков и готовит для него подарок, который отправляет по почте.

Чтобы принять участие, нужно до 11 декабря заполнить форму регистрации на сайте проекта. После этого среди участников проведут жеребьевку. Всем игрокам на электронную почту будет отправлено сообщение с адресом того человека, кому он отправит посылку. Есть ограничение по максимальной сумме, которую можно потратить на подарок — 1 000 рублей. По итогам проекта каждый участник получит подарок от своего тайного Санты.

"Мы с командой решили создать праздничное настроение для жителей нашей страны. Нам хочется, чтобы каждый человек зарядился новогодней атмосферой, получил подарок, порадовался сам и принес радость другому", — поделился руководитель Moi-portal.ru Дмитрий Колобов.