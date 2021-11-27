В Тюменскую область приезжает всё больше туристов

В 2021 году Тюменскую область посетит больше туристов, чем в 2020 году. Однако добиться высоких показателей 2019 года, когда в регионе побывали 3,3 млн человек, вряд ли удастся.

Как рассказала директор областного департамента потребительского рынка и туризма Мария Трофимова, в 2020 году регион принял 2 млн 100 тысяч туристов. А только за первое полугодие 2021 года – уже 1,5 млн человек.

"Мы понимаем, что пандемия вносит свои коррективы, но это общая проблема туриндустрии по всему миру. Главное, что у нас есть четкое понимание: за счет чего можем привлекать самых разных людей со всех концов страны. Это интересные и постоянно обновляемые туристические маршруты, комфортное проживание, традиционное сибирское гостеприимство и маркетинговая компания по продвижению Тюменской области, прежде всего в столице страны", - отметила Мария Трофимова.

В департаменте сообщили, что городские власти тоже включены в этот процесс. Например, в Тюмени для туристических автобусов сделана остановка рядом с ЦУМом (где расположен центр Visit Tyumen), реализуется проект по превращению улицы Дзержинского в пешеходную.

Еще один важный этап в развитии туротрасли региона в этом году - чартерная программа. Она стала возможна благодаря поддержке Ростуризма и туроператора "TUI Россия".