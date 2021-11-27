Тюменский дом ремесел собирает традиции из прошлого

Тюменский дом ремесел реализует областной проект "Голоса наших предков: о ремёслах и традициях" при поддержке Российского фонда культуры.

Организаторы проекта посетили сёла и деревни Тюменского, Исетского, Ишимского районов и Голышмановского городского округа, чтобы собрать фотографии, уникальные экспонаты краеведческих музеев, изделия местных мастеров, видео старинных танцев, песен, встреч со старожилами, которые рассказывали об обычаях и традициях прошлого. Находки разместили на выставке.

Из Голышмановского округа этнографы привезли снимок хозяйки чувашской усадьбы из села Медведево Галины Никифоровой. Также их заинтересовали экспонаты из фондов Голышмановского краеведческого музея - гармошка-минорка, глиняные изделия, детский свивальник в лоскутной технике и плетёные пояса. Исследователи заехали в деревню Земляная, где в школьном музее обратили внимание на богатый материал по истории села, прядения и ткачества.

Создаётся ремесленная карта юга Тюменской области. Сейчас в ней собраны старинные ремесленные центры четырёх муниципалитетов региона. По словам директора Тюменского дома ремёсел Натальи Денисовой, проект "Голоса наших предков: о ремёслах и традициях" будет продолжаться, пишет "АиФ-Западная Сибирь".