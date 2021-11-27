Тюменцев приглашают присоединиться к проекту #ЩедрыйВторник

Всемирный день благотворительности #ЩедрыйВторник отмечают 30 ноября. Внести свой вклад и помочь нуждающимся могут все желающие тюменцы. Для этого не обязательно нужны денежные вложения.

Так, пожертвовать можно не только деньги, но и свою кровь. К сдаче крови нужно подготовиться: за три дня нельзя употреблять лекарства, содержащие аспирин и анальгетики, пить алкоголь, курить. Накануне отказаться от жирного, жареного, острого и сладкого. С утра – плотно позавтракать. Информация о правилах сдачи крови размещены сайте Областной станции переливания крови.

В период пандемии актуальна помощь для людей, которые находятся на самоизляции как правило, это пенсионеры, люди с инвалидностью. Для их поддержки в регионе создано специальное движение волонтеров #МыВместе. Добровольцы доставляют нуждающимся еду и лекарства. Присоединиться к движению можно через координационный ресурсный центр поддержки добровольческого движения Тюменской области.

Приютам для животных также часто требуются не только денежные пожертвования, но и помощь руками, или, например, транспортом. Можно выгулять собак, помочь на кухне или в ремонте вольеров. Еще одним направлением помощи приютским животным может стать содействие в их социализации. В идеале – нужно взять питомца на кураторство. В организации ждут всех, кто готов предоставить свою помощь, но визит обязательно нужно согласовать в группе приюта "Лучший друг" в социальной сети "ВКонтакте" или по телефону, пишет "Тюменская область сегодня".