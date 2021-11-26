Ближе к природе и знаниям: Вячеслав Чуйкин рассказал о создании нового экогеологического парка в логе реки Тюменки

Фото: Общественная палата Тюменской области

Идея облагородить пространство вдоль реки Тюменки и построить там уникальный экогеологический ландшафт была предложена ведущими экологами Тюменской области, в частности, Региональным отделением общероссийской общественной организации по охране и защите природных ресурсов "Российским экологическим обществом".

Новая экотерритория нацелена на обогащение просветительских ресурсов по направлениям биологии и экологии. Также экопарк станет массивной рекреационной зоной для всех посетителей.

Председатель правления данной организации, член Общественной палаты Тюменской области Вячеслав Чуйкин подробнее рассказал о деталях создания нового экогеологического парка в логе реки Тюменки.

Что вы изучали в логе реки Тюменки?

Данную территорию исследовали не первый раз. В этом году мы снова активизировались и начали заниматься данным логом, провели ряд исследований. Были проведены почвенные, гидрологические, экологические, биологические исследования. По каждому из направлений наши специалисты провели определённые аналитические работы, по которым составили карты. Исследования легли в основу наших предложений. "Российское экологическое общество" выступило разработчиком экологической составляющей экогеологического парка.

Что получили в результате исследований?

Позже, когда уже мы начали докладывать о своих результатах, было принято решение создать рабочую группу при Общественной палате региона. В неё были включены руководители профильных областных департаментов, Администрации города Тюмени, управы Калининского района, нескольких общественников.

Затем в рамках рабочей группы мы начали дорабатывать главную концепцию. Разработали три блока, которые хотели бы видеть в части реализации данной концепции. Первый основной блок – геологический. В нём рассказать о первооткрывателях западносибирской нефти, создать памятники первооткрывателям и тематические площадки. Здесь же предполагается и сцена в форме амфитеатра для проведения масштабных мероприятий. Следующий блок был предложен историками. В этом месте серьёзная историческая подоплёка, потому что в своё время здесь в 1586 году образовалась современная Тюмень, до этого там располагалось поселение Чинги-Тура. И если грамотно обыграть эту концепцию и внести свежие идеи, то они реализуют главные миссии экогеологического парка. Некоторые инициативы уже внесены нами: реставрация части Кремля, части Тюменского острога, водяной мельницы, кузницы и т.д. По сути, возможна историческая реконструкция данной местности. Третий блок – наш, экологический.

Как вы думаете, нужен ли парк в логе?

Первоначально озвучивалась идея создания геологического парка. Идея была вынесена Общественной организацией "Будущее Тюмени". Позже, когда они презентовали проект Общественной палате, у "Российского экологического общества" появилась идея расширить это понятие и сделать концепцию не просто геологического, а именно экогеологического парка. В этом массиве есть река Тюменка, ручьи, склоны, очень интересный атмосферный ландшафт, которые при правильном подходе можно превратить в центр притяжения тюменцев и гостей Тюмени. Сделать зелёный центр в городе, которого не хватает на данный момент.

Не навредит ли строительство парка природе?

Мы рассматривали идею закрытого ботанического сада, от которой позже отказались из-за возможного нанесения вреда ландшафту и учёта серьёзного перепада высот у ручьёв и у реки Тюменки. Тогда мы предложили идею открытого ботанического сада, где люди могли бы увидеть всё природное многообразие юга Тюменской области.

Более того, предложили добавить в концепцию инструменты для 3D-визуализации, где люди могут с помощью 3D-очков в формате виртуальной реальности получить дополнительную информацию. Увидеть всё многообразие растительного и животного мира нашего региона. Идея очень интересна, потому что ранее не реализовывалась в Тюмени.

Плюс мы бы хотели сделать аллею монолитов, касающихся почв. Кусок почвы размещают в специальный куб, чтобы посетители могли рассмотреть внимательно монолиты. Безусловно, это просветительско-познавательная составляющая, на которую мы рассчитываем для широкой аудитории: студенты, школьников и других людей, которые будут просвещаться в части экологии, биологии, истории. На примере этих самых монолитов мы могли бы проводить практические задания для наших университетов, школ, колледжей и т.п.

Говорят, что в логе есть уникальные растения, так ли это?

Мы не обнаружили ни краснокнижных растений, ни животных. Были проведены исследования в 2020 и 2021 годах, которые не подтвердили наличие уникальных видов.

Какие основные цели ставит "Российского экологическое общество", создавая этот парк?

Мы видим в этом проекте цель просвещения подрастающего поколения. Сегодня есть вопросы к знаниям наших детей, потому что зачастую они не знают, кто открыл нефтяные месторождения западной Сибири, какие виды флоры и фауны здесь располагаются, что такое "Чинги-Тура", даже когда Тюмень образовалась. И это не говоря о каких-то более глубоких экологических познаниях. Помимо этого, проект будет привлекательной зоной отдыха. Будет совмещённость с нашей прекрасной набережной и плавный переход в зону экологического парка.