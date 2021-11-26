Евгений Заболотный: вакцинироваться должен каждый

Коронавирусная пандемия - это серьезный вызов человечеству, и чтобы остановить рост заболеваемости, предотвратить трагические последствия, каждый должен вакцинироваться, считает председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный.

"Наблюдаю за ситуацией в стране, в нашем городе и считаю, что мы придем к обязательной вакцинации. Другое дело - какой ценой? Эти прививки будут включены в национальный календарь вакцинации, мы будем их все обязательно ставить, потому что другого пути для сохранения человеческой популяции просто-напросто нет", - поделился мнением с журналистами Евгений Заболотный.

Председатель думы резко высказался об антипрививочниках, предложив им экскурсии в морг, а заодно и на кладбище, добавив, что самая востребованная услуга в городе сегодня - это похороны: при заходе на сайты именно эти предложения появляются первыми.

"При очередном собрании антипрививочников в Комсомольском сквере надо бы подогнать автобусы и свозить их в одно из наших современных медицинских учреждений — в тюменский морг. Провести там экскурсию, показать, как вскрываются там тела и что представляют из себя легкие тех людей, которые на прошли вакцинацию", - поделился идеей Евгений Заболотный.

Председатель думы посоветовал всем, кто сомневается в эффективности прививок, задуматься над своим поведением и не ставить под сомнение меры профилактики распространения коронавируса, которые реализует государство, направляя на стабилизацию эпидобстановки и сохранение жизней больных колоссальные средства.